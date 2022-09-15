Уфа, , 08:21 — REGNUM В Уфе в результате столкновения трёх иномарок погибли два человека, один госпитализирован с травмами. Об этом начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов 15 сентября сообщает в своём телеграм-канале.

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По его словам, трагедия произошла на улице Сагита Агиша, когда 26-летний водитель BMW X3 на мосту через проспект Салавата Юлаева допустил столкновение своего автомобиля с двумя встречными легковыми автомобилями — Toyota Corolla и Hyundai Solaris.

Владимир Севастьянов «От удара BMW наехал на металлическое ограждение и опрокинулся с моста на проспект С. Юлаева. В результате аварии водитель BMW и 20-летний пассажир Hyundai из Татышлинского района скончались на месте происшествия».

Пострадавший 34-летний водитель Hyundai был доставлен в больницу с травмами.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, планируется проведение нескольких экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в штате Мичоакан на западе Мексики в результате столкновения нескольких большегрузных тягачей с прицепами и легковых автомобилей погибли семь человек.

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