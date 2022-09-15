Киев, , 08:21 — REGNUM Видеозапись с места ДТП, в которое попал в Киеве кортеж Владимира Зеленского, появилась 15 сентября в ряде СМИ на территории б. УССР.

Зеленский Официальное интернет-представительство главы киевского режима

На опубликованных в интернете кадрах запечатлены автомобили экстренных служб, прибывшие по вызову, а также легковые автомобили, которые попали в аварию. При этом машина самого Зеленского на этой видеозаписи уже отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дорожно-транспортное происшествие с участием кортежа Владимира Зеленского произошло в Киеве.