Москва, , 08:21 — REGNUM Действующее в Польше ограничение на выдачу туристических виз гражданам России не отразится на возможности российских граждан запрашивать иммиграционные визы США в Варшаве. Об этом заявили в посольстве США в России.

Виза Spasemstranu.com

«Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет», — заверила в беседе с РИА Новости пресс-секретарь диппредставительства США в Москве Дженни Палмер.

Сейчас подающие на визу должны самостоятельно обратиться в посольства, где идёт запись, пояснили в дипмиссии. При этом власти иностранных государств, в частности Польши, принимают независимые решения относительно порядка пересечения границ и въезда в страну.

«С дополнительными вопросами стоит обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство», — отметила Палмер.

Она добавила, что на неиммиграционные визы заявление можно подать в любых посольствах и консульствах США.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 12 сентября действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Европейским союзом и Россией, который действовал с лета 2007 года, было приостановлено ЕС. Новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны Евросоюза без доступа в шенгенское пространство.

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