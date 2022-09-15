Белгород, , 08:20 — REGNUM Власти Белгородской области приняли решение перевести школы, находящиеся недалеко от границы с территорией б. УССР, на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

В личном телеграм-канале он рассказал, что в приграничной зоне Валуйского и Шебекинского городских округов школы будут переведены в дистанционный режим. В детских садах будут работать только дежурные группы, добавил Гладков.

«Надеюсь, что родители, воспитатели и учителя с пониманием отнесутся к этой необходимой мере», — написал губернатор.