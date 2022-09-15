Белгород, 15 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Власти Белгородской области приняли решение перевести школы, находящиеся недалеко от границы с территорией б. УССР, на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

В личном телеграм-канале он рассказал, что в приграничной зоне Валуйского и Шебекинского городских округов школы будут переведены в дистанционный режим. В детских садах будут работать только дежурные группы, добавил Гладков.

«Надеюсь, что родители, воспитатели и учителя с пониманием отнесутся к этой необходимой мере», — написал губернатор.