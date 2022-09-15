Сан-Франциско, США, , 08:19 — REGNUM Против компании Tesla Inc подан коллективный иск, в котором покупатели электромобилей компании обвиняют ее в том, что их ввели в заблуждение путем ложной рекламы функций автопилота и полностью автономного вождения, передает агентство Reuters.

Tesla

В иске Tesla и ее владелец предприниматель Илон Маск обвиняются в том, что с 2016 года ложно рекламировали технологию как полностью функционирующую или находящуюся «не за горами», хотя знали, что технология не работает или даже не существует, из-за чего автомобили становились небезопасными.

Истец Бриггс Мацко заявил, что Tesla сделала это, чтобы «вызвать ажиотаж» вокруг своих электромобилей, привлечь инвестиции, увеличить продажи, избежать банкротства, поднять цену своих акций и стать «доминирующим игроком» в сфере электромобилей.

«Tesla до сих пор не выпустила ничего даже отдаленно похожего на полностью самоуправляемый автомобиль», — сказал Мацко.

Иск, поданный в федеральный суд в Сан-Франциско, требует возмещения ущерба для людей, которые с 2016 года купили или арендовали автомобили Tesla с функциями «автопилот», «улучшенный автопилот» и «полностью автономное вождение».

Компания Tesla заявила, что ее система автопилота позволяет автомобилям поворачивать, ускоряться и тормозить в пределах своей полосы движения, а система полностью автономного вождения позволяет автомобилям подчиняться сигналам светофора и менять полосу движения.

По словам Мацко, он заплатил 5000 долларов за Tesla Model X 2018 года, чтобы получить «улучшенный автопилот».

Он также сказал, что водители Tesla «фактически выступают в роли необученных инженеров-испытателей» и обнаружили «мириады проблем», включая выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и неспособность совершать обычные повороты.

Национальная администрация по безопасности дорожного движения с 2016 года уже открыла 38 специальных расследований аварий с участием автомобилей Tesla, в которых, предположительно, была задействована система ADAS — усовершенствованная система помощи водителю. В этих авариях погибли 19 человек.

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