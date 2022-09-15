Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Власти США приостанавливают оказание финансовой помощи Египту в размере $130 млн из-за неспособности руководства республики «выполнять требования в сфере прав человека», пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идет о вопросе с освобождением египетскими властями около 500 политических заключенных и налаживании «национального политического диалога». Каир успел получить от Вашингтона только $95 млн из одобренных $225 млн.

Для продолжения финансирования в рамках указанного пакета американский госсекретарь США Энтони Блинкен должен будет подтвердить Конгрессу США, что Египет выполнил требования по защите прав человек. Вместе с тем журналисты указывают на то, что Белый дом не отказался от предоставления еще $1 млрд, на который не распространяется указанные требования.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Госдепартамент США одобрил продажу Египту 23 военно-транспортных вертолетов Boeing CH-47 Chinook и дополнительного оборудования к ним на общую сумму в $2,6 млрд.

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