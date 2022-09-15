Томск, , 08:17 — REGNUM В Томске завершён ремонт газораспределительного пункта на ГРЭС-2, благодаря чему станция подготовлена к приёму газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Томск Tomsk.gov.ru

Специалисты частично заменили запорную арматуру и фильтры, провели калибровку приборов и восстановили антикоррозийную защиту оборудования. Особое внимание уделили также ремонту средств автоматического регулирования, измерений и так далее.

«В результате повысилась надежность поставок на станцию природного газа, обеспечена работоспособность оборудования, входящего в состав газораспределительного пункта, до следующего планового ремонта и повысилась энергобезопасность региона», — отметили в администрации.

Работы проводятся в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов.