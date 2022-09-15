Москва, 15 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили около десяти киевских диверсантов между населёнными пунктами Покровское и Клиновое, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что таким образом была сорвана попытка диверсантов ВСУ устроить засаду наступающим подразделениям союзных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бойцы «Вагнера» взяли Николаевку вторую у трассы Бахмут — Дзержинск.

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