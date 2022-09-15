Москва, 15 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Документы на иммиграционные визы США в Польше всё ещё могут подавать граждане РФ, невзирая на последние решения польских властей об ограничении выдачи шенгенских виз жителям России. Об этом 15 сентября сообщила пресс-секретарь посольства США в Москве Дженни Палмер.

NVO Посольство США в Москве

«Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет», — приводит её слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, изменена ли процедура подачи документов после решения Варшавы не принимать заявления от граждан РФ на оформление шенгенских виз.

Также в американской дипмиссии уточнили, что намеревающимся получить визу в США необходимо обратиться в ближайшее посольство этой страны, в котором ведётся запись, при этом отмечается, что Варшава «принимает собственные решения относительно въезда иностранцев в страну, с дополнительными вопросами стоит обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство».

«Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений. Мы сожалеем, что из-за действий России мы не можем в данный момент оказывать визовые услуги в России, кроме тех случаев, которые касаются дипломатических поездок», — указала пресс-секретарь посольства США.

В то же время она уточнила, что американские власти якобы «не считают нужным возлагать ответственность на всех» жителей РФ.

«Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на территории б. УССР — ред.), граждане России не являются нашими врагами», — пояснила Палмер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском Госдепе заявили, что власти США по-прежнему считают, что внесение России в список стран — спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям.