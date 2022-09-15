Тюмень, 15 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В тюменском городе Тобольске блокаднице на 85-летний юбилей подарили 300 рублей. Об этом порталу 72.ru сообщила дочь пенсионерки.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда

Юбилей Лилия Генералова отметила 29 апреля. Выплату в «подарок» она получила от областной больницы №3, откуда вышла на пенсию, лишь в сентябре, так как «кто-то по ошибке не внес её в список именинников».

Пенсионерка после звонка домой сама пришла в поликлинику за «подарком», который оказался 300 рублями.

«К тому же она в документах расписалась за 500 рублей, и рядом было написано: «минус 200 рублей». Ей сказали, что 500 рублей выделено, но дадут только 300, потому что 200 рублей сняли в качества налога за подарок на 9 Мая», — сообщила изданию дочь жительницы блокадного Ленинграда.

В областном департаменте соцразвития изданию пояснили, что речь идёт об инициативе отдельно взятой организации, которая не имеет отношения к региональной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2022 году размер единовременной выплаты жителям блокадного Ленинграда составил 10 тысяч рублей. Всего на 1 января 2022 года в регионе проживало, по данным ведомства 65 блокадников.