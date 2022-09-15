Москва, , 08:10 — REGNUM Основная сессия на Мосбирже 14 сентября открылась снижением по рублевым парам. При этом торги проходили спокойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пары доллар/рубль и евро/рубль торговались около уровня 60 руб. Рубль поддерживался приближением налогового периода, который стартует 15 сентября и ростом нефтяных котировок.

Также поддержку ему оказало сообщение о том, что Минфин провёл первые аукционы после начала спецоперации в Донбассе. При спросе 24,846 млрд рублей было размещено облигаций на 10 млрд рублей.

По итогам торгов российская валюта практически не изменилась по отношению к ценам закрытия 13 сентября.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 59,88 руб., фунт/рубль — на 0,10%, до 59,96 руб., юань/рубль — на 0,08%, до 8,58 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,10%, до 59,96 руб.

Волатильность на валютном рынке снизилась в преддверии заседания Банка России. При принятии решения регулятор принимает во внимание динамику инфляционных ожиданий.

Согласно последним данным ЦБ, инфляционные ожидания в сентябре выросли до 12,5% с 12% в августе. Это указывает на то, что снижение ставки стоит ожидать в диапазоне 25 — 50 базисных пунктов.

Сегодня, 15 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $93,88. Пара доллар/рубль торгуется около 60 рулей.

Скорее всего, что цена останется торговаться в диапазоне 59,0–61,00 руб. до оглашения решения ЦБ РФ. Но и решение ЦБ не сможет оказать сильного влияния на валютный рынок.

Читайте также: Рубль укрепляется, несмотря на общерыночный негатив