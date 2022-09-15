Москва, 15 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Основная сессия на Мосбирже 14 сентября открылась снижением по рублевым парам. При этом торги проходили спокойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Пары доллар/рубль и евро/рубль торговались около уровня 60 руб. Рубль поддерживался приближением налогового периода, который стартует 15 сентября и ростом нефтяных котировок.

Также поддержку ему оказало сообщение о том, что Минфин провёл первые аукционы после начала спецоперации в Донбассе. При спросе 24,846 млрд рублей было размещено облигаций на 10 млрд рублей.

По итогам торгов российская валюта практически не изменилась по отношению к ценам закрытия 13 сентября.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 59,88 руб., фунт/рубль — на 0,10%, до 59,96 руб., юань/рубль — на 0,08%, до 8,58 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,10%, до 59,96 руб.

Волатильность на валютном рынке снизилась в преддверии заседания Банка России. При принятии решения регулятор принимает во внимание динамику инфляционных ожиданий.

Согласно последним данным ЦБ, инфляционные ожидания в сентябре выросли до 12,5% с 12% в августе. Это указывает на то, что снижение ставки стоит ожидать в диапазоне 25 — 50 базисных пунктов.

Сегодня, 15 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $93,88. Пара доллар/рубль торгуется около 60 рулей.

Скорее всего, что цена останется торговаться в диапазоне 59,0–61,00 руб. до оглашения решения ЦБ РФ. Но и решение ЦБ не сможет оказать сильного влияния на валютный рынок.

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