Ереван, 15 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. На границе Армении и Азербайджана минувшей ночью не было существенных инцидентов, сообщили 15 сентября в министерстве обороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Ночью на армяно-азербайджанской границе существенных инцидентов не было», — написал в социальных сетях пресс-секретарь министерства Арам Торосян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стороны конфликта договорились о прекращении огня.