Анадырь, 15 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. На Чукотке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей Омской и Новосибирской области, которым инкриминируется незаконный оборот драгоценных металлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры округа.

fill Самородок золота

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Фигуранты, будучи в Омске, договорились о незаконной покупке самородного золота в крупном размере у жителя Билибинского района, намереваясь его продать по более высокой цене.

Один из обвиняемых с 45 млн рублей, часть из которых были переданы ему подельниками, прибыл в Билибино, где у продавца купил более 28 кг самородного золота.

Около 40 грамм самородка привёз в Омск в качестве образца для потенциальных покупателей.

Фигурант упаковал золото вместе с другими вещами в мешки и отправил груз в контейнере в Омск, где его должны были встретить другие фигуранты. Сотрудники ФСБ России задержали контейнер, весь драгоценный металл изъят, в том числе и перевезенный в качестве образца в Омск.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Билибинский районный суд.

В отношении продавца самородного золота вынесен обвинительный приговор (не вступил в законную силу).

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге трое местных жителей окажутся на скамье подсудимых за незаконный оборот более 3 кг золота.