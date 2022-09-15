Нурлатский район, Татарстан, 15 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Ночью 15 сентября в Нурлатском районе Татарии в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека. Организована проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

t. me/prokrt ДТП в Татарии

Авария случилась около 00:24 (мск) на автодороге Кузайкино—Нурлат возле села Бурметьево.

По предварительным данным, автомобиль «Лада Приора» врезался в прицеп трактора, который перевозил сельскохозяйственную продукцию. Водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте. Водитель трактора не пострадал.

В качестве причины ДТП рассматривается версия с несоблюдением водителем «Лады Приоры» дистанции и скоростного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 11 сентября водитель автомобиля «БМВ Х5» при попытке обгона столкнулся с автомобилями «Маздa 3» и «Лада Веста», которые в результате столкновения опрокинулись в кювет.

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