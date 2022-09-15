Пекин, 15 сентября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала спортсменов страны приложить все усилия для подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже и завоевать новую славу для Китая, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Gobierno de Chile Сунь Чуньлань

Сунь, также являющаяся членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сделала эти замечания во время своей инспекции Государственного главного управления спорта. Поскольку до открытия летних игр 2024 года в Париже осталось менее двух лет, Сунь отметила напряженный график и огромную задачу для китайских спортсменов, призвав к большему чувству ответственности и срочности.

Сунь подчеркнула, что все команды должны сохранять уверенность и хладнокровие в подготовке к Играм 2024 года, полностью проанализировать ситуацию и создать открытую, честную и справедливую схему набора талантов для повышения их общей конкурентоспособности.

Все команды должны черпать опыт из усовершенствованных режимов тренировок, основанных на особенностях каждого вида спорта, продолжать применять эффективные методы, такие как тренировки на выносливость, и использовать технологии, добавила она.

Сунь выразила надежду, что Китай сможет укрепить свои позиции в традиционно сильных видах спорта и повысить свою компетентность в командных соревнованиях, таких как футбол, баскетбол и волейбол, а также легкая атлетика и плавание. Сунь также подчеркнула позицию абсолютной нетерпимости Китая к допингу для обеспечения чистоты спорта.