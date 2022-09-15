Новая Каховка, Украина, 15 сентября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В ночь на 15 сентября вооружённые бандеровские формирования дважды обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 15 сентября сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«05:44 (совпадает с мск). В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая за 15 сентября… Работает ПВО: три воздушных взрыва. 06:05. В Новой Каховке вновь работает ПВО: шесть воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

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