Таттинский район, Якутия, 15 сентября 2022, 08:09 — REGNUM Орден «Родительская слава» получит семья Михаила и Кристины Игнатьевых из села Кыйы Таттинского района Якутии. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин, им подписан соответствующий указ, опубликованный на портале официальной правовой информации.

Орден «Родительская слава»
Орден «Родительская слава»
https://www.volgograd.ru

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Семья воспитывает семь дочерей и троих сыновей. Орден родители получили за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Награду выдают ежегодно двум семьям из каждого региона России, к ней прилагается денежное поощрение.

В 2021 году Кристина Игнатьева также получила звание «Мать-героиня».

Как сообщало ИА REGNUM, многодетной семье Людмилы и Петра Пестряковых из Якутии вручили орден «Родительская слава» 2 июня. Они воспитывают семерых дочерей.