Таттинский район, Якутия, , 08:09 — REGNUM Орден «Родительская слава» получит семья Михаила и Кристины Игнатьевых из села Кыйы Таттинского района Якутии. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин, им подписан соответствующий указ, опубликованный на портале официальной правовой информации.

Орден «Родительская слава» https://www.volgograd.ru

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Семья воспитывает семь дочерей и троих сыновей. Орден родители получили за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Награду выдают ежегодно двум семьям из каждого региона России, к ней прилагается денежное поощрение.

В 2021 году Кристина Игнатьева также получила звание «Мать-героиня».

Как сообщало ИА REGNUM, многодетной семье Людмилы и Петра Пестряковых из Якутии вручили орден «Родительская слава» 2 июня. Они воспитывают семерых дочерей.