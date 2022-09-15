15 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

ДТП в Киеве с участием кортежа Владимира Зеленского вызвало масштабное обсуждение в социальных сетях.

Татьяна Иващенко, , 08:07 — REGNUM ДТП с участием кортежа главы нацистского киевского режима Владимира Зеленского, произошедшее в Киеве, стало поводом для масштабного обсуждения в соцсетях.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об аварии 15 сентября сообщил в социальной сети пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По имеющейся информации, в автомобиль с Зеленским врезалась сторонняя машина. Водитель получил травмы. Также автомобиль задел машины сопровождения. Никифоров утверждает, что глава киевского режима не пострадал.

«Зеля живучий, блин», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Михаил.

«Покушение? Хозяева сливают?» — задаётся вопросом ещё один пользователь.

«Водителям (только им) здоровья», — пишет Ирина Р.

«Ну всё, карма у него на нуле, проклятия начинают сбываться», — рассуждает Philip D.

«Сейчас водителя сделают виноватым», — убеждена Татьяна Л.

Многие пользователи предположили, что Зеленский в момент аварии «опять был под наркотиками».

«Зеленский каждый день страдает на камеру. Страдалец, тоже мне», — иронизирует Анаста.

«Бог шельму метит», — отметила Татьяна К.

«Сейчас опять будет деньги просить у Европки, дескать, на восстановление», — смеётся Илья.

«Это ему знак свыше», — считает Алина 777.

«Хорошо, что выжил. Его сначала нужно осудить как военного преступника», — подчеркнула Vendy.

Нюрнбергский процесс

М. Р. считает, что случившееся — приём пиарщиков, «чтобы вызвать сочувствие населения к Зеленскому». Однако это ему уже не поможет, добавляет он.

«Наркоман неубиваемый», — сделала вывод Виктория.

«Кара всё равно его настигнет за всё, что он натворил», — предположил ещё один пользователь.

«Кровавый клоун как есть», — комментирует Елена.

«Это предупреждение Зеле от заморских друзей, чтобы был с ними сговорчивее», — считает Вадим.

«Чтобы столько людей желали ему плохого — это надо постараться», — подытожила обсуждение Ольга.

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