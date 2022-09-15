Улан-Удэ, 15 сентября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Бурятии выявлены факту невыполнения оплаченных работ при строительстве второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по итогам проверки.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Вторая ветка БАМа

Сотрудники надзорного ведомства проверили реконструкцию моста 1 пути на 1308 км пк 5 участка Лена — Хани в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Выяснилось, что подрядчик — компания «СКИ» не выполнила работы по замене шкафных блоков моста и укладке новой рельсошпальной решетки. К моменту приезда проверяющих в июне 2022 года здесь находились старые шкафные блоки и старогодняя рельсошпальная решетка.

Хотя в июле 2020 года и в марте–мае 2021-го сотрудники ДКРС-Иркутск (филиал РЖД) приняли работы, после чего подрядчику были необоснованно перечислены более 6 млн рублей. В связи с этим в адрес руководства Дирекции внесено представление об устранении нарушений, принявшего работы инспекторы привлекли к дисциплинарной ответственности.

«В целях устранения нарушений подрядная организация ООО «СКИ» в августе т. г. выполнила работы по замене шкафного блока, заказчик в рамках договорных обязательств взыскал с подрядчика излишне оплаченные денежные суммы за укладку новой рельсошпальной решетки (около 1 млн рублей)», — отметили в ведомстве.

Кроме того, транспортный прокурор направил материалы проверки в отношении инспектора в следственные органы для возбуждения уголовного дела за халатность.