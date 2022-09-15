Пекин, , 07:56 — REGNUM Президент китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа и генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) Абдусаид Кучимов, подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Здание «Синьхуа» в Пекина snowyowls

Фу выразил уверенность в успешном сотрудничестве между Синьхуа и УзА. Кучумов сказал, что у двух сторон имеются хорошие творческие отношения, которые восходят к 1992 году, и в настоящее время существует необходимость в улучшении предыдущего документа о сотрудничестве.

Новое соглашение предусматривает регулярный обмен новостными службами и сотрудничество в различных областях, включая обмен опытом и персоналом между двумя информационными агентствами.