Кемерово, 15 сентября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области прекратил производство по крупному иску Росприроднадзора к ПАО «Распадская». В деле речь шла о многомиллионном ущербе водному объекту. Определение судьи Сарафанниковой может быть обжаловано в установленном законом порядке в месячный срок с даты вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд. передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Отказ от исковых требований принять. Производство по делу №А27-18 886/2021 прекратить», — отмечается в результативной части вердикта.

Дело слушалось с сентября 2021 года. Изначально речь шла о более чем 92,6 млн рублей, но позднее в деле стала фигурировать иная сумма — 44 555 089 рублей, которые указаны как ущерб, причинённый водному объекту в период с января 2013 года по сентябрь 2016 года. Третьим лицом в споре участвовала прокуратура Кузбасса.

Напомним, в сентябре 2022 года глава Росприроднадзора России Светлана Радионова в телеграм-канале сообщила, что угольная компания самостоятельно уплатила более 44,5 млн рублей «за ущерб водным объектам».