Пермь, 15 сентября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Пермском крае на базе лагеря «Орленок» в деревне Гамы намерены создать центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» с возможностью проведения круглосуточных сборов. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания региона.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Военизированная молодежь

Собственником лагеря является АО «ОДК-Стар», входящее в АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» ГК «Ростех». В 2019 году лагерь был закрыт и не использовался как непрофильный актив.

В настоящее время власти региона и владелец недвижимости договорились о передаче объекта в краевую собственность. После этой процедуры лагерь отремонтируют, оснастят необходимым оборудованием и сформируют кадровый состав.

«На сегодняшний день руководство региона собирается решить значимую амбициозную задачу — создание краевого центра военно-патриотического воспитания молодежи, площадки, на которой будут проводиться не только сборы, но и другие спортивно-патриотические мероприятия. Сейчас мы арендуем детские лагеря для проведения сборов, что, конечно, неэффективно с точки зрения расходования средств бюджета», — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин.

По словам политика, центр должен стать особым видом загородного стационарного детского лагеря с круглосуточным пребыванием. Правительству и депутатам предстоит определиться с объёмом финансирования

Предусматривается и участие старшеклассников в пятидневных сборах. Напомним, в школах России изучение основ военного дела входит в обязательную программу последних двух лет обучения.