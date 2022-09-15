Анадырь, , 07:44 — REGNUM В посёлке Провидения районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Пензенской области, который признан виновным в покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ и применении насилия в отношении представителя власти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чукотки.

На границе Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В суде установлено, что фигурант прибыл из Пензенской области на Чукотку с намерением незаконно пройти границу. При попытке перехода в направлении штата Аляска США приезжий был задержан сотрудниками ФСБ России.

При составлении протокола, будучи недовольным законными действиями представителей власти, подсудимый нанёс одному из сотрудников ФСБ России один удар в область груди.

В суде обвиняемый вину в совершённых преступлениях признал в полном объёме, принёс извинения представителю власти. Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком два года, с возложением обязанностей не менять постоянного места жительства и не покидать приделы муниципального образования по месту жительства. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, силовики арестовали приморца по подозрению в госизмене.