Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в узбекский город Самарканд, где начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На полях мероприятия президент собирается провести двусторонние встречи с лидерами Китая, Турции, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана и Монголии. Саммит ШОС будет проходить два дня — до 16 сентября.

Ранее стало известно, что на полях мероприятия в Самарканде Владимир Путин проведет переговоры с киргизским главой Садыром Жапаровым и обсудит с ним вопросы сотрудничества Москвы и Бишкека.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева распространила информацию о том, что глава республики примет участие в саммите ШОС в Самарканде, где он также планирует провести ряд встреч с главами других стран.