Ульяновск, , 07:44 — REGNUM К проверке происшествия в Ульяновске, где на ребёнка упали качели, подключилась прокуратура. Об этом сообщает 15 сентября надзорное ведомство Ульяновской области.

Пустые качели Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверку проводит прокуратура Ленинского района Ульяновска в связи с травмированием ребёнка на детской игровой площадке во дворе дома № 2 по улице Докучаева. Отмечается, что будет дана правовая оценка действиям эксплуатирующей организации в части соблюдения требований безопасности.

Проверка находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.

Напомним, 13 сентября губернатор Ульяновской области Алексей Русских на совещании в правительстве рассказал о том, какой «вопиющий случай чиновничьего равнодушия» произошёл на детской площадке по улице Докучаева. По его словам, на ребёнка упали качели, в результате у второклассника были сломаны обе руки.

Как сообщало ИА REGNUM , губернатор поручил ульяновской мэрии разобраться в ситуации и провести ревизию детских площадок в городе.

Читайте ранее в этом сюжете: Ребёнок сломал руки на детской площадке в Ульяновске — губернатор

Читайте развитие сюжета: В Ульяновске после ЧП начали ревизию детских площадок