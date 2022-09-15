Ульяновск, 15 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. К проверке происшествия в Ульяновске, где на ребёнка упали качели, подключилась прокуратура. Об этом сообщает 15 сентября надзорное ведомство Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустые качели

Проверку проводит прокуратура Ленинского района Ульяновска в связи с травмированием ребёнка на детской игровой площадке во дворе дома № 2 по улице Докучаева. Отмечается, что будет дана правовая оценка действиям эксплуатирующей организации в части соблюдения требований безопасности.

Проверка находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области.

Напомним, 13 сентября губернатор Ульяновской области Алексей Русских на совещании в правительстве рассказал о том, какой «вопиющий случай чиновничьего равнодушия» произошёл на детской площадке по улице Докучаева. По его словам, на ребёнка упали качели, в результате у второклассника были сломаны обе руки.

Как сообщало ИА REGNUM , губернатор поручил ульяновской мэрии разобраться в ситуации и провести ревизию детских площадок в городе.