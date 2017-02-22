Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации
Спецоперация Вооружённых сил России по денацификации и демилитаризации территории б. УССР продолжается.
Киевский режим при поддержке Запада сопротивляется, регулярно ведет обстрелы территории Донбасса и других областей и проживающего на них мирного населения.
Долг России — оказать помощь жителям Донбасса и освобождённых территорий, отметил президент РФ. И российские военнослужащие планомерно справляются с этой задачей.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.