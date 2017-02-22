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ИА REGNUM

Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации

Спецоперация Вооружённых сил России по денацификации и демилитаризации территории б. УССР продолжается.

Киевский режим при поддержке Запада сопротивляется, регулярно ведет обстрелы территории Донбасса и других областей и проживающего на них мирного населения.

Долг России — оказать помощь жителям Донбасса и освобождённых территорий, отметил президент РФ. И российские военнослужащие планомерно справляются с этой задачей.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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