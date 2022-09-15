Улан-Удэ, , 07:43 — REGNUM Бурятия вошла в числе лидеров по сумме заключённых контрактов на Восточном экономическом форуме-2022. Об этом сообщается в телеграмм-канале полпредства в ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павильон Бурятии на ВЭФ-2022 Телеграмм-канал Алексея Цыденова

Всего республика на полях форума заключила девять соглашений на сумму 44 млрд рублей. В частности, в регионе появятся агрокластер мясного направления, новые объекты в сфере туризма, культуры и спорта.

Подписано соглашение о строительстве нового транспортно-логистического терминала в Кяхте на границе с Монголией. Как отмечается, это будет способствовать росту товарооборота между Россией и странами Азиатско-тихоокеанского региона.

«В Улан-Удэ, Гусиноозерске, поселках Гурульба и Аршан появятся 5 модульных спортплощадок с цифровой инфраструктурой», — добавили в полпредстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии на границе появится новый транспортно-логистический терминал