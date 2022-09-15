Якутск, 15 сентября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Жителя Якутии, работавшего врачом в городской больнице посёлка Айхал, обвиняют во взяточничестве и подлоге. Мужчина выдавал пациентам фиктивные больничные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

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В общей сложности за свои «услуги» врач получил примерно 7-15 тыс. рублей. Зафиксированы 11 служебных подлогов и девять фактов получения взяток. Мужчину будут судить по статьям 290, 291 и 292 УК РФ за получение взяток за незаконные действия, служебный подлог и мелкое взяточничество.

По версии следствия, подложные документы врач выдавал в течение трёх месяцев в 2021 году. Обвинительное заключение по его делу утверждено, материалы будут переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане в июле по обвинению в получении взятки в 1,5 млн рублей заключены под стражу врач-уролог и посредник. Они содействовали заключённому в освобождении из колонии.