Оренбург, , 07:38 — REGNUM В Оренбурге утвердили внешний вид новых автобусов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Внешний вид новых автобусов пресс-служба администрации Оренбурга

На каждой стороне автобуса будет изображен герб муниципалитета и надпись «Оренбург — город, в котором хочется жить!». Поставка в Оренбург современных автобусов повышенной комфортности ЛиАЗ-5292 ожидается в ноябре.

Как отметили чиновники, сборка новых автобусов идёт полным ходом. 67 больших низкопольных автобусов для Оренбурга собирают на заводе в подмосковном Ликино-Дулево.

Напомним, ранее в мэрии сообщили, что закупили 66 автобусов. Общая стоимость составила 990 млн рублей. До 2024 года в столице региона намерены обновить общественный транспорт.

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