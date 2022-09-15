Вашингтон, 15 сентября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Студия Resting Relic представила вторую часть приключенческой экшн-игры игры Song of Iron 2. Анонсирующий трейлер был показан 14 сентября во время онлайн-трансляции ID@Xbox Fall Showcase 2022.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

«Грядёт Империя и Один призывает вас на войну», — такой слоган разработчики разместили в описании к трейлеру. Игра выйдет на консолях Xbox Series X/S и Xbox One, а также на ПК (в сервисе Steam). Релиз состоится в 2023 году, Song of Iron 2 будет переведена на английский, французский, немецкий, китайский, португальский и испанский языки.

Напомним, Resting Relic выпустила оригинальную Song of Iron 31 августа 2021 года. Игра имеет «в основном положительные» отзывы в сервисе Steam.