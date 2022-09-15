Кызыл, 15 сентября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки ликвидировано три лесных пожара на общей площади 81 га. Несмотря на это, площадь возгораний в лесах продолжает расти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минлесхоза.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Пожары в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве

По данным на утро 15 сентября площадь пожаров на землях лесного фонда достигла 5974,4 га.

«Действуют 7 лесных пожаров на общей площади 2290 га, локализовано 10 лесных пожаров на общей площади 3684,4 га», — уточнили в ведомстве.

Всего с начала года в республике зарегистрировано 167 лесных пожаров. Пройденная огнём площадь составила почти 16 тыс. га. В большинстве случаев причиной возгораний стали люди или грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике с 8 сентября действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. В Улуг-Хемском и Дзун-Хемчикском районах введён режим ЧС муниципального характера.