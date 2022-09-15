Чебоксары, , 07:32 — REGNUM В Чувашии в рамках строительства Сурского моста, который разбит на два этапа, возвели 13 опор Сурского моста из 65. Запуск движения планируется в 2024 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Строительство Сурского моста в Чувашии http://vv-fad.ru

Сурский мост протяжённостью 2,4 км и 450-метровой длиной русловой части строится для пропуска автомобилей в сторону Уфы на федеральной трассе М-7 «Волга» в Ядринском районе. Объект включает правобережную и левобережную эстакады, разноуровневую развязку, локальные очистные ливневые сооружения на берегах Суры, насосные станции автоматического противогололёдного комплекса.

По данным ведомства, в настоящее время построено 13 опор левобережной стороны эстакады 65 (общее количество), смонтировано 48 балок на шести пролётах, возводятся две русловые опоры и пять опор правобережной эстакады.

Отметим, что в рамках строительства Сурского моста также возведут линии электроосвещения и установят 4,5 км шумозащитных экранов, возле села Засурье и поселка Совхозный обустроят пешеходные переходы и автобусные остановки.

Напомним, работы по строительству Сурского моста разбиты на два этапа: км 579+825 — км 584+051 (первый этап) и км 584+051 — км 585+492 (второй этап). Общая протяжённость мостового перехода с учётом реконструкции автомобильных подъездов к нему составляет 5,674 км. Мостовой переход планируется открыть в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2020 году в Чебоксарском районе Чувашии передан в федеральную собственность участок дороги «Вятка» (от посёлка Кугеси до города Новочебоксарска), а республике в государственную собственность передали восточный подъезд к Чебоксарам протяжённостью 3,3 км.