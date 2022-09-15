Пермь, 15 сентября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Пермском крае на базе лыжно-биатлонного комплекса «Снежинка» пройдёт чемпионат России по летнему биатлону. Вход на все соревнования для зрителей будет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Андрей Чепакин ИА REGNUM Летний биатлон

Чемпионат стартует 24 сентября и продлится по 27 сентября. »Пермский край давно не принимал лучших биатлонистов страны. Поэтому важно, чтобы болельщики имели возможность посмотреть на звезд спорта что называется вживую. Поэтому вход на все гонки главных летних стартов стреляющих лыжников будет бесплатным. Но, обращаем внимание, после того, как все места будут заняты, вход на территорию комплекса будет закрыт», — сказала министр физической культуры и спорта Прикамья Татьяна Чеснокова.

В течение трёх дней мужчины и женщины разыграют шесть комплектов наград, соревнуясь в трех различных дисциплинах. Откроет соревнования спринт. Далее состоится эстафета и индивидуальные гонки.

Заявочная компания продолжается. Окончательный состав станет известен лишь за день до старта. В настоящее время своё участие в чемпионате уже подтвердили известные в мире спортсмены Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Виктория Сливко, Максим Цветков.