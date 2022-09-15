Владивосток, , 07:21 — REGNUM Министерство финансов Приморского края получило Почетную грамоту Минфина России награда присуждена за добросовестный труд, профессиональные достижения, вклад в решение задач по выработке, реализации и нормативно-правовому регулированию единой государственной, финансовой, бюджетной и налоговой политики края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Почётная грамота Пресс-служба правительства Приморья

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Почетную грамоту из рук министра финансов России Антона Силуанова получила министр финансов Приморья Анна Харченко. Знаменательное событие состоялось во время Московского финансового форума, приуроченного к празднованию 220-летия Министерства финансов России.

По словам Анны Харченко, присуждение почётной награды — заслуга всего коллектива.

«Это очень серьёзная награда и, безусловно, заслуга всего коллектива министерства финансов Приморского края», — сказала Харченко.

Отмечается, что исполнение краевого бюджета в 2021 году оказалось лучшим за предыдущие годы, составив более 96%.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк России с 1 сентября выпустил в обращение памятную монету «220-летие образования Министерства финансов Российской Федерации».