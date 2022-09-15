Владимир Бадмаев, 15 сентября 2022, 07:51 — REGNUM Евросоюз отказывается от предложенной властями Италии идеи ограничения цен на газ. По мнению экспертов Европейской комиссии, введение «потолка цен» в масштабах ЕС принесёт больше вреда, чем пользы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век
Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век

Вместо ограничения цены, Брюссель предложил ограничить потребление голубого топлива, а также ввести новые налоги для энергетических компаний, получающих сверхдоходы благодаря улетевшим в космос ценам.

Согласно инициативе Еврокомиссии, страны ЕС должны снизить потребление газа как минимум на 10% до 31 марта 2023 года. Кроме того, предложено сокращать потребление на 5% в часы «пиковой стоимости» электроэнергии. Решение будет принято на внеочередном энергетический совете 30 сентября.

Подробнее: Странам ЕС предложили снизить электропотребление на 10%

Отметим, к слову, что идея потолка цен на газ для всех в основном затрагивала бы не российские поставки, а газ, поступающий из Норвегии, США и других стран, которые торгуются на бирже. Газ из России же поставляется по долгосрочным контрактам и по ценам, которые ниже биржевых.

То есть, строго говоря, сверхвысокие цены на газ выгодны в том числе западным топливным олигархам. Неудивительно поэтому, что предложение итальянцев было отвергнуто.

Не нашло поддержки и предложение ограничить цены только на российский газ. Явно против выступили власти Венгрии и Австрии. Но, как можно предположить, эта идея не понравилась промышленникам из других стран, в частности Германии и Италии, которые понимают, что в этом случае могут остаться совсем без российских ресурсов.

Впрочем, пользователи соцсетей в Италии считают это показателем того, как относятся в Брюсселе к Риму. Многие при этом раскритиковали идею ограничения потребления газа вместо снижения цен.

«Неделями говорят о солидарности в Европе, но, когда дело доходит до принятия действительно полезных мер типа ограничения цены на газ, ничего не делается», — отметил в связи с этим депутат Европарламента Карло Фиданца.

Здание Еврокомиссии
Здание Еврокомиссии
(сс) EmDee

«Отказали, потому что Италия предложила это! Если бы предложение выдвинули Франция или Германия, то оно уже давно было бы принято», — считает Вероника Д.

«При потолке цен им пришлось бы зарабатывать меньше. Они не могут себе этого позволить, лучше мы, простые люди, снизим потребление. Бедняки за всё заплатят», — прокомментировала Стелла Ф.

«Вмешательство в ценообразование Амстердамской биржи слишком дорого обойдётся? Пока предложение затрагивает интересы немногих богатых и могущественных людей, ничего и никогда не будет сделано», — вставил Джерардо Р.

«Предложили ограничить цены на газ — невозможную меру, которую может представить только человек, оторванный от реальности. И с потолка цен на газ мы перешли на потолок на потребление», — добавил Джорджо А.

«Норвегия тем временем извлекает большую выгоду из этой ситуации, добывая нефть и газ и продавая ресурсы с большой выгодой. Никаких ограничений для них, только плюсы. А от нас просят жертв», — рассуждает Джанлуиджи Г.

«Вот так, по своей воле и без консультаций с народами европейских стран принимаются решения в Брюсселе. Будь то конфликт с Россией, которого мы не желали, или цены на газ», — пишет Карло О.

Газ
Газ
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В связи с этим едва ли не единственным возможным решением проблемы многие итальянцы называют выход из ЕС.

«Если бы мы вышли из Европы, было бы гораздо лучше», — заявила Лилиана Дз.

«Есть только одно экономическое средство для исправления ситуации — восстановление денежного суверенитета. Евросоюз никогда не существовал», — добавил Лука М.

«Нам нужно восстановить своё суверенное государство. ЕС — это преступная организация, которая не служит интересам европейского народа», — призвала Индрит А.

«Если Италия хочет возродиться экономически, ей нужно срочно выходить из ЕС. С тех пор, как мы перешли на евро, мы становимся только беднее, решения принимаются не в Риме, а в Брюсселе», — считает Антонио П.

«Нас ожидает кризис, жёсткая экономия, рецессия. Богатые будут становиться богаче, а бедные — беднее. Вон из этой Европы!» — заключил Марио И.

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