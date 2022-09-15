15 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Власти Евросоюза не будут ограничивать цены на газ, предложив вместо этого ограничить потребление. В Италии в ответ призвали выйти из ЕС

Владимир Бадмаев, , 07:51 — REGNUM Евросоюз отказывается от предложенной властями Италии идеи ограничения цен на газ. По мнению экспертов Европейской комиссии, введение «потолка цен» в масштабах ЕС принесёт больше вреда, чем пользы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вместо ограничения цены, Брюссель предложил ограничить потребление голубого топлива, а также ввести новые налоги для энергетических компаний, получающих сверхдоходы благодаря улетевшим в космос ценам.

Согласно инициативе Еврокомиссии, страны ЕС должны снизить потребление газа как минимум на 10% до 31 марта 2023 года. Кроме того, предложено сокращать потребление на 5% в часы «пиковой стоимости» электроэнергии. Решение будет принято на внеочередном энергетический совете 30 сентября.

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Отметим, к слову, что идея потолка цен на газ для всех в основном затрагивала бы не российские поставки, а газ, поступающий из Норвегии, США и других стран, которые торгуются на бирже. Газ из России же поставляется по долгосрочным контрактам и по ценам, которые ниже биржевых.

То есть, строго говоря, сверхвысокие цены на газ выгодны в том числе западным топливным олигархам. Неудивительно поэтому, что предложение итальянцев было отвергнуто.

Не нашло поддержки и предложение ограничить цены только на российский газ. Явно против выступили власти Венгрии и Австрии. Но, как можно предположить, эта идея не понравилась промышленникам из других стран, в частности Германии и Италии, которые понимают, что в этом случае могут остаться совсем без российских ресурсов.

Впрочем, пользователи соцсетей в Италии считают это показателем того, как относятся в Брюсселе к Риму. Многие при этом раскритиковали идею ограничения потребления газа вместо снижения цен.

«Неделями говорят о солидарности в Европе, но, когда дело доходит до принятия действительно полезных мер типа ограничения цены на газ, ничего не делается», — отметил в связи с этим депутат Европарламента Карло Фиданца.

Здание Еврокомиссии (сс) EmDee

«Отказали, потому что Италия предложила это! Если бы предложение выдвинули Франция или Германия, то оно уже давно было бы принято», — считает Вероника Д.

«При потолке цен им пришлось бы зарабатывать меньше. Они не могут себе этого позволить, лучше мы, простые люди, снизим потребление. Бедняки за всё заплатят», — прокомментировала Стелла Ф.

«Вмешательство в ценообразование Амстердамской биржи слишком дорого обойдётся? Пока предложение затрагивает интересы немногих богатых и могущественных людей, ничего и никогда не будет сделано», — вставил Джерардо Р.

«Предложили ограничить цены на газ — невозможную меру, которую может представить только человек, оторванный от реальности. И с потолка цен на газ мы перешли на потолок на потребление», — добавил Джорджо А.

«Норвегия тем временем извлекает большую выгоду из этой ситуации, добывая нефть и газ и продавая ресурсы с большой выгодой. Никаких ограничений для них, только плюсы. А от нас просят жертв», — рассуждает Джанлуиджи Г.

«Вот так, по своей воле и без консультаций с народами европейских стран принимаются решения в Брюсселе. Будь то конфликт с Россией, которого мы не желали, или цены на газ», — пишет Карло О.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В связи с этим едва ли не единственным возможным решением проблемы многие итальянцы называют выход из ЕС.

«Если бы мы вышли из Европы, было бы гораздо лучше», — заявила Лилиана Дз.

«Есть только одно экономическое средство для исправления ситуации — восстановление денежного суверенитета. Евросоюз никогда не существовал», — добавил Лука М.

«Нам нужно восстановить своё суверенное государство. ЕС — это преступная организация, которая не служит интересам европейского народа», — призвала Индрит А.

«Если Италия хочет возродиться экономически, ей нужно срочно выходить из ЕС. С тех пор, как мы перешли на евро, мы становимся только беднее, решения принимаются не в Риме, а в Брюсселе», — считает Антонио П.

«Нас ожидает кризис, жёсткая экономия, рецессия. Богатые будут становиться богаче, а бедные — беднее. Вон из этой Европы!» — заключил Марио И.

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