Тюмень, 15 сентября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Под Тюменью нашли тело пенсионерки, пропавшей неделю назад. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «Лиза Алерт».

Логотип отряда «Лиза Алерт»

Женщина ушла по грибы и пропала 4 сентября. Более недели она провела в лесу без еды и воды, и была найдена мёртвой 13 сентября вечером.

Отмечается, что в поисках 72-летней тюменки принимали участие её родственники, волонтёры, спасатели, полицейские и курсанты военного училища.

«Это был ложный поиск. Время неумолимо летело и работало не в нашу пользу. Погода портилась, ночи становились все холоднее, температура воздуха опускалась до +3С, а ближе к земле и вовсе до — 2С. Пропавшая была без тёплых вещей, без еды и воды. А ещё в тех местах были замечены следы медведя, так что мы были вынуждены действовать крайне осторожно, не теряя надежды на лучшее», — пояснили в тюменском отряде «Лиза Алерт».

В целом поисками пенсионерки занимались более 400 человек. Из них 12 добровольцев отряда «ЛизаАлерт», 24 спасателя из МЧС, 15 человек из ТОСЭР, 13 сотрудников полиции, четыре сотрудника администрации Велижанского поселения, 25 курсантов, пятеро волонтёров из Гуманитарного добровольческого корпуса, четверо участников сообщества «Джипперы».