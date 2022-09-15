Нур-Султан, , 07:16 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет с 15 по 16 сентября в узбекском городе Самарканд. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

Планируется, что по итогам мероприятия будет принят ряд документов. Кроме того, в Узбекистане Токаев должен провести несколько двусторонних встреч с главами других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе саммита ШОС в Самарканд пройдут переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова, на которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух государств.

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