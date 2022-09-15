Березники, Пермский край, 15 сентября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В Пермском крае появился второй «Кванториум». Технопарк для детей открылся в Березниках, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

https://www.volgograd.ru Кванториум

Объект открылся благодаря нацпроекту «Образование». В технопарке смогут осваивать современные технологии более 1,8 тыс. детей из Березников и соседних муниципалитетов: Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Александровского округов и Кизела. В «Кванториуме» детям предлагают пять квантумов-направлений — хайтек, робоквантум, физика, биология и химия.

Стоит отметить, ранее в «Кванториум» появился в Чусовом. В ближайшие два года в Пермском крае откроют ещё четыре школьных технопарка.