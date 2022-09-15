Владивосток, , 07:09 — REGNUM Приморье в финале Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в Анапе представит команда из Партизанского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Российский спорт ИА REGNUM

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В соревнованиях будут участвовать 1000 юных спортсменов из 81 региона России и Донбасса.

В этом году играм присвоен статус соревнований на Кубок президента Российской Федерации. Главный приз — грант на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта в образовательных организациях-победителях.

Программа соревнований состоит из основных и дополнительных видов спорта. В основные виды вошли баскетбол 3×3, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис. В дополнительные — гандбол, плавание, регби, самбо, спортивный туризм и мини-футбол. Победителя игр определят в общекомандном зачете по итогам основной спортивной программы.

Кроме соревнований участников игр ждет насыщенная образовательная программа. Они посетят мастер-классы по кибер-спорту, спортивной борьбе, фитнес-аэробике, роуп скишингу (спортивная скакалка), чир спорту, регби, плаванию и самбо. Занятия проведут олимпийские чемпионы, профессиональные спортсмены, тренеры, представители спортивных федераций.

Также юные спортсмены примут участие в праздновании Международного дня туризма и отправятся на экскурсии по Краснодарскому краю.

Торжественная церемония открытия игр 16 сентября. Награждение команд-победителей — 3 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин направил приветствие командам, участвующим во всероссийских спортивных играх школьников.