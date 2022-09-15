Якутск, 15 сентября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Отключения электроэнергии после сильного ветра в Якутске стали поводом для проведения прокурорской проверки. Действиям тех, кто ответственен за организацию электроснабжение города, намерены дать оценку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Кроме того, прокуратура проанализирует оперативность устранения обрывов, возникших из-за шквалистого ветра, а также оценит взаимодействие аварийных служб.

«По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на восстановление нарушенных прав граждан», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, после порывистого ветра в Якутске 8 сентября в ПАО «Якутскэнерго» поступило более 500 заявок на устранение неполадок, возникших на энергосетях. Их устраняли до 14 сентября.