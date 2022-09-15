Тегеран, , 07:14 — REGNUM По словам заместителя министра образования Ирана, число афганских учеников в иранских школах увеличилось на 40 процентов до 800 тысяч человек в 2022 году. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 14 сентября.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Мехди Файязи, глава Центра международных отношений и заместитель министра образования, сообщил Mehr News:

«После замечаний, сделанных Верховным лидером Исламской революции аятоллой Сейедом Али Хаменеи в 2015 году об обучении всех афганских студентов-мигрантов, проживающих в Иране легально или даже нелегально, министерство образования приняло около 800 тысяч афганских детей по всей исламской стране».

Указав на тот факт, что некоторые из этих учеников еще не зарегистрировали свою информацию на предлагаемом веб-сайте, он отметил, что в некоторых районах нет точной статистики о количестве учащихся и плотности их проживания.

Далее чиновник сообщил, что министерство образования готово принять афганских учеников, несмотря на то, что школы в некоторых провинциях, таких как Кум, Тегеран и Разави Хорасан, достигли максимальной вместимости.

Файязи также призвал афганских мигрантов получать специальные карточки для поддержки образования и избегать попыток записаться в школы напрямую.