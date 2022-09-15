Тегеран, , 07:18 — REGNUM 14 сентября властями Ирана и Бразилии был сделан первый шаг к укреплению связей в минерально-сырьевой и экономической областях, поскольку текущий год назван годом развития двустороннего сотрудничества в области полезных ископаемых, заявил посол Ирана в Бразилии Хоссейн Кариби. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Кариби выступил с речью на бразильском горном конгрессе EXPOSIBRAM, проходившем в Белу-Оризонти на юго-востоке Бразилии.

«Первый шаг к развитию сотрудничества в области добычи полезных ископаемых сделан, и мы будем постепенно приближаться к поставленным целям», — подчеркнул посол.

Далее Кариби отметил, что обе страны должны укреплять двусторонние связи, которые в последние годы сократились из-за пандемии коронавируса, унесшей жизни более 6 520 000 человек по всему миру с момента ее вспышки в декабре 2019 года.

Он подчеркнул, что обе страны обладают богатыми рудниками и горнодобывающими мощностями.

Иранская делегация посетила IBRAM 2022, в котором с 12 по 15 сентября приняли участие более 200 авторитетных бразильских и иностранных компаний, чтобы продемонстрировать свои последние ноу-хау.