Тегеран, 15 сентября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. 14 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что любое неконструктивное заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет считаться бесполезным при текущих обстоятельствах. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Амир Абдоллахиан сделал это замечание во время телефонного разговора со своим оманским коллегой Сайидом Бадром Альбус-Саиди.

Министры иностранных дел двух стран обсудили последние события вокруг переговоров об отмене односторонних санкций США в отношении Тегерана.

Иранский представитель указал на приверженность Ирана диалогу для снятия санкций и отметил, что успех переговоров требует, чтобы США сосредоточились на реализме и своей решимости в ходе переговорного процесса.

Он вновь подтвердил наличие у Ирана решимости и доброй воли достичь «хорошей, прочной и устойчивой сделки».

Министр иностранных дел Омана, со своей стороны, высоко оценил конструктивную роль Ирана в ходе переговоров, подчеркнув необходимость дальнейших усилий всех вовлеченных сторон, чтобы многомесячные переговоры принесли свои плоды.