Берлин, 15 сентября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Прогноз о последствиях масштабного отключения электроэнергии в отдельно взятом районе Германии представила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В нем говорится о многочисленных смертях, разгуле криминала и хаосе в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

В статье описывается предполагаемая ситуация районе Райнгау-Таунус (федеральная земля Гессен). По оценке журналистов, в течение первых двух часов после отключения света выйдут из строя большинство охранных и пожарных сигнализаций. Еще через шесть часов разрядятся аккумуляторы, поддерживающие работу средств связи аварийно-спасательных служб.

На следующие сутки начнется отключение очистных сооружений, а после — массовый падеж скота. Через 96 часов после отключения электроснабжения вспыхнут грабежи и пожары, отключатся стационарные телефоны и интернет. Еще через некоторое время станут недоступными мобильная связь, цифровое радио, электронные платежи, а на заправках не будет бензина.

Кроме того, как полагают в газете, происходящее приведет к гибели более 400 жителей Райнгау-Таунуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября глава Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия может столкнуться с перебоями в электроснабжении, если власти страны не продлят работу трех атомных электростанций.

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