Чебоксары, , 07:03 — REGNUM Продолжается конкурсное производство по делу обанкроченного АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк»: на торги выставлен жилой дом в Подмосковье с начальной ценой в 19,5 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Отельным лотом на торги выставлен двухэтажный жилой дом площадью 313,7 кв. метров с земельным участком 1 500 кв. метров, расположенный в Мытищинском районе Московской области. Данный участок относится к землям населённых пунктов, предназначен для индивидуальной жилой застройки.

Начальная цена лота составляет19 550 000 рублей, шаг аукциона составляет 977 500 рублей.

Торги пройдут в форме электронного аукциона с открытой формой представления предложений по цене приобретения имущества.

Как сообщало ИА REGNUM , АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом в феврале 2020 года, конкурсным управляющим является АСВ.

Читайте ранее в этом сюжете: АСВ увеличивает расчёты с кредиторами «Чувашкредитпромбанка»