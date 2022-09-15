Чебоксары, 15 сентября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Продолжается конкурсное производство по делу обанкроченного АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк»: на торги выставлен жилой дом в Подмосковье с начальной ценой в 19,5 млн рублей. Соответствующее извещение опубликовала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Отельным лотом на торги выставлен двухэтажный жилой дом площадью 313,7 кв. метров с земельным участком 1 500 кв. метров, расположенный в Мытищинском районе Московской области. Данный участок относится к землям населённых пунктов, предназначен для индивидуальной жилой застройки.

Начальная цена лота составляет19 550 000 рублей, шаг аукциона составляет 977 500 рублей.

Торги пройдут в форме электронного аукциона с открытой формой представления предложений по цене приобретения имущества.

Как сообщало ИА REGNUM , АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом в феврале 2020 года, конкурсным управляющим является АСВ.