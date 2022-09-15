Кызыл, 15 сентября, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Туве создадут отдельную структуру в министерстве образования, которая будет заниматься вопросами организации воспитательной системы в школах. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СУ СКР по Туве Воспитанника кадетского училища в Туве наградили за спасение тонущей девушки

По его словам, рассматривались варианты по закреплению этой функции за кем-либо из заместителей министр. Однако проблема требует системного решения в масштабах не только республики, но и всей страны, считает он.

Вопрос был поднят после убийства, в совершении которого подозревают воспитанников Тувинского кадетского корпуса. Власти региона в настоящее время разбираются, что стало причиной трагедии.

«Лично для меня один факт очевиден и без помощи экспертов. К сожалению, мы слишком радикально оборвали нити преемственности с советской школой, и в особенности это касается воспитательной части. Говорю это как продукт этой школы», — отметил он.

Владислав Ховалыг поручил социальному блоку регионального правительства провести качественную подготовку специалистов, которые с 2023 года начнут работать советниками директоров образовательных учреждений по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными движениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от Тувы Шолбан Кара-оол («Единая Россия») раскритиковал чиновников, которые, по его словам, вину за трагедию хотят возложить на детей, заявляя о неэффективности объединения интернатских сирот с кадетами.